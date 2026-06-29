Episódio

Três casos e um perfume a que ninguém resiste

Há problemas que parecem pequenos, mas que conseguem estragar um treino, uma saída entre amigos ou até a rotina lá de casa.

A roupa pode estar impecavelmente lavada, mas basta um cheiro persistente para instalar a dúvida: será que os outros também reparam?

É precisamente dessa tensão do dia a dia que nasce esta série da Lenor. Com humor, personagens bem portuguesas e situações em que é impossível não nos revermos, a série acompanha três protagonistas muito diferentes entre si, unidos por uma descoberta em comum: o poder de um perfume que permanece e muda a forma como vivem o dia a dia.

A primeira história leva-nos até ao ginásio, onde Camaleãooo, instrutor de step e apaixonado pelo universo fitness, vê a sua confiança abalada quando percebe que o problema não está no treino, mas na roupa de desporto. A solução chega através das pérolas de perfume para roupa Lenor, aptas para tecidos sintéticos, que lhe devolvem a confiança para voltar a ser o centro das atenções. Afinal, um treino intenso não tem de significar roupas sem frescura.

Depois conhecemos Catarina Moreira, dona de um cão e completamente rendida à companhia do seu melhor amigo de quatro patas. O único inconveniente? A sensação de que o cheiro acaba sempre por ficar na roupa, apesar de todas as tentativas para o eliminar. Entre conversas de esplanada e conselhos inesperados, descobre uma nova rotina que transforma a preocupação num elogio constante de quem passa por ela.

A terceira protagonista é Benedita Pereira, mãe de dois adolescentes, que conhece bem o desafio de manter a casa e a roupa da família sempre frescas. Entre mochilas, treinos, roupa espalhada e uma rotina acelerada, acaba por descobrir, através da vizinha, uma forma simples de perfumar todas as lavagens. O resultado é tão evidente que até quem lhe bate à porta não consegue ficar indiferente.

Apesar dos contextos diferentes, as três histórias seguem o mesmo ponto de partida: um problema quotidiano que muitos reconhecem e um momento de mudança marcado por um gesto simples: atirar as pérolas de perfume para roupa Lenor diretamente para o tambor da máquina, antes da lavagem.

É esse momento que serve de fio condutor à série e que reforça a principal mensagem da marca: um perfume irresistível que dura, tornando cada lavagem numa experiência diferente.

Com um tom descontraído, humor muito português e personagens exageradas na medida certa, a série transforma situações banais em pequenos sketches de comédia, mostrando que, às vezes, basta um simples gesto para mudar completamente a confiança com que enfrentamos o dia.